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В Москве обокрали автомобиль звезды «Квартета И» Леонида Бараца

Георгий Соланович

Происшествия
В Москве обокрали автомобиль звезды «Квартета И» Леонида Бараца
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва
Россия, Москва, Большая Грузинская улица Карта всех событий

Автомобиль звезды «Квартета И» Леонида Бараца обокрали в Москве на четверть миллиона рублей. Об этом сообщил «Вечерней Москве» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника «ВМ», неизвестный человек на Большой Грузинской улице снял с машины Бараца «Range Rover Sport» два боковых зеркала общей стоимостью 250 тысяч рублей, после чего скрылся.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

10 февраля полиция в Москве задержала преступника, обвиняемого в краже украшений на 35 миллионов рублей. Известно, что ночью вор взломал дверь и проник в офис на площади Журавлева. В помещении он нашел дорогие ювелирные изделия, похитил их и скрылся.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 45 лет. В его машине правоохранители нашли и изъяли похищенные украшения, а в доме мужчины обнаружили нелегально приобретенные пистолеты ТТ и Tanfoglio Force 99 и 25 патронов разного калибра. Оружие пригодно для стрельбы.

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