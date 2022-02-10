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Подмосковье повысит штрафы за невывоз мусора в 10 раз

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковье повысит штрафы за невывоз мусора в 10 раз
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Московская область повысит штрафы за невывоз мусорных отходов в десять раз: до 50 тысяч за каждую контейнерную площадку. Списывать с региональных операторов их будут автоматически. Об этом сообщил вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин.

Перебои в работе региональных операторов наблюдались ранее в нескольких городских округах региона. Самая непростая ситуация сложилась в Подольске и Серпухове.

Как пояснил Хромушин, проблему удалось решить после того, как власти Подмосковья направили в эти районы дополнительную технику для уборки отходов. Но это не снимает ответственности с регоператора.

— Сегодня за каждую площадку невывезенную будет составляться штраф 50 тысяч рублей, причем на автомате. И самое главное, что мы предупредили коллег о возможном расторжении контракта с регоператором. Мы даем неделю для того, чтобы они вошли в стабильный режим, — заявил он в комментарии «360».

Ранее сообщалось, что перечень обязательных к переработке товаров могут расширить в России. Игрушки, обувь и мебель могут войти в перечень товаров, обязательных к переработке.

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