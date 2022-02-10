Около 20 жилых корпусов по реновации строятся на месте снесенных домов в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин сообщил, что на месте сноса старых домов ведется строительство 20 новых жилых корпусов по программе реновации.

— Сейчас по программе реновации в семи административных округах на месте снесенных домов строятся 20 новостроек площадью жилых помещений 303,3 тысячи квадратных метров для дальнейшего переселения жителей, — уточнил он.

Глава департамента градостроительной политики города добавил, что 153 из 534 стартовых площадок, используемых для нового строительства или благоустройства, располагаются на месте снесенных домов.

До этого руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин сообщил, что в столице за январь более 800 семей получили новые квартиры по программе реновации жилья. Больше всего семей переехали в Северном административном округе — здесь новоселье отпраздновали 164 семьи. На западе, востоке и юго-востоке города переехали соответственно 153, 138 и 133 семьи.

Москва оказывает помощь при переезде по реновации с помощью специального сервиса. Отмечается, что ей воспользовались 684 семьи из 861.