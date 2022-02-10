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Третью новостройку в Нагатинском Затоне передадут под заселение по реновации в этом году

Георгий Соланович

Город
Третью новостройку в Нагатинском Затоне передадут под заселение по реновации в этом году
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Третью новостройку в Нагатинском Затоне по программе реновации отдадут под заселение. Об этом сообщил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— К середине текущего года намечена передача под заселение современного дома, построенного по программе реновации. В районе Нагатинский Затон это будет третья новостройка, куда переедут участники программы. Расселяемые дома и новый корпус находятся в непосредственной близости друг от друга, — уточнил он.

В доме на улице Речников 187 квартир. Большинство из них — двухкомнатные. Прилегающую к новостройке территорию благоустроят: разместят игровые и спортивные площадки.

Левкин Добавил, что всего в программу реновации в столичном районе включено 54 жилых дома. Переселение более 13 тысяч человек планируется начать до 2032 года.

До этого сообщалось, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. Сейчас этот процесс запущен в девяти районах. Из 60 вошедших в программу домов расселены 17, еще пять демонтированы. Около 6,5 тысячи человек уже получили новые квартиры.

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