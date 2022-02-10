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Неизвестный в больнице украл у пожилого человека вещи на 25 тысяч рублей

Георгий Соланович

Происшествия
Неизвестный в больнице украл у пожилого человека вещи на 25 тысяч рублей
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
ул. Б. Сухаревская, пл. д. 3 Карта всех событий

Неизвестный в московской больнице украл у пожилого человека вещи на 25 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В период с 30 января по 4 февраля злоумышленник проник в палату мужчины 1937 года рождения и похитил у него зубные протезы, электробритву и лекарственные препараты. Пожилой человек обратился в правоохранительные органы и заявил, что общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

На данный момент расследованием занимаются полицейские. По факту случившегося полицейские проводят проверку в порядке 144 статьи УПК РФ — «Порядок рассмотрения сообщения о преступлении».

10 февраля полиция в Москве задержала преступника, обвиняемого в краже украшений на 35 миллионов рублей. Известно, что ночью вор взломал дверь и проник в офис на площади Журавлева. В помещении он нашел дорогие ювелирные изделия, похитил их и скрылся.

Позже сотрудники полиции задержали подозреваемого — ранее судимого мужчину 45 лет. В его машине правоохранители нашли и изъяли похищенные украшения, а в доме мужчины обнаружили нелегально приобретенные пистолеты ТТ и Tanfoglio Force 99 и 25 патронов разного калибра. Оружие пригодно для стрельбы.

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