В России выявили 197 076 новых случаев COVID-19 за сутки

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

За минувшие сутки в 85 субъектах РФ выявили 197 076 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

За указанный период от болезни скончался 701 человек, еще 19 446 были госпитализированы в медицинские учреждения.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром медиков в России за сутки полностью выздоровели 106 092 пациента.

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом. Он отметил, что заболеваемость в регионах пока остается достаточно высокой, для стабилизации обстановки необходимо еще время. Выравнивание графиков, которые характеризуют эпидемическую ситуацию, называют выходом на плато. При этом речь может идти и о прекращении увеличения числа ежедневно выявляемых случаев вируса, и о примерно одинаковом количестве госпитализируемых в течение определенного времени. Он считает, что количество пациентов продолжит увеличиваться в стационарах еще три–четыре недели. Только после этого можно ожидать прекращения роста заболеваемости, а потом и улучшения эпидемической обстановки.