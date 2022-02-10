Инфекционист назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в России

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Доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, когда Россия выйдет на плато по заболеваемости коронавирусом.

Он отметил, что заболеваемость в российских регионах пока остается достаточно высокой, для стабилизации обстановки необходимо еще некоторое время. Выравнивание графиков, которые характеризуют эпидемиологическую ситуацию, называют выходом на плато. При этом речь может идти и о прекращении роста числа ежедневно выявляемых случаев вируса, и о примерно одинаковом количестве госпитализаций в течение определенного периода.

Малышев уточнил, что для врачей более важным является соотношение между числом госпитализированных и выписанных за день из больниц. Совпадение этих показателей станет наиболее объективным свидетельством выхода на плато.

— Сейчас значительно больше людей госпитализируют, чем выписывают из больниц. Они все остаются в стационарах — кто на неделю, кто на две. Пока пациенты с COVID-19 накапливаются в больницах, нагрузка на госпитальную сеть растет, — отметил медик в интервью радио Sputnik.

Он считает, что пациенты продолжат «накапливаться» в стационарах еще в течение трех-четырех недель. Только после этого можно ожидать прекращения роста заболеваемости, а потом и улучшения эпидемиологической ситуации.

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Воробьев заявил о выходе Подмосковья на плато по заболеваемости коронавирусом. Динамика заболеваемости коронавирусом в Московской области снижается, можно предположить, что регион вышел на плато, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Он отметил, что ситуация потихоньку стабилизируется, роста по заболеваемости не наблюдается за последние дни. При этом снижения пока тоже нет, но оно ожидается в ближайшее время.