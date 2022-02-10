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Эксперт оценил, какой урон нанесет «омикрон» экономике Петербурга

Ирина Игнатенко

Общество
Эксперт оценил, какой урон нанесет «омикрон» экономике Петербурга
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Последствия резкого скачка заболеваемости коронавирусной инфекцией для экономики Санкт-Петербурга будут ощутимыми. Такое мнение высказал доктор экономических наук, директор Института стратегического анализа компании Grant Thornton Игорь Николаев.

Он отметил, что нет сомнений в том, что пандемия отрицательно влияет на экономику, падают многие показатели.

— Меньше рост производства, меньше доходов, меньше налогов в бюджеты всех уровней. В конце концов, это отражается на зарплатах, на возможности их индексировать — это со стороны бюджетников. Что касается небюджетников: если предприятие не работает или работает меньше, значит, сокращается его возможность индексировать заработную плату, — пояснил Николаев в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что в настоящее время большое количество людей находится на больничном, поэтому производительность многих предприятий значительно снизилась.

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге остается напряженной. В начале недели петербургские медики фиксировали более 13 000 заражений за стуки, передает Nation News.

До этого инфекционист назвал сроки выхода на плато по коронавирусу в России

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