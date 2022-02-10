Жительницу столицы обокрал новый знакомый из бара на 300 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

Сотрудники столичной полиции арестовали злоумышленника, обокравшего женщину в баре на 300 тысяч рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу, в четверг, 10 февраля.

По словам представителя ведомства, преступник познакомился с девушкой и выражал ей знаки внимания, но затем отошел за напитком и начал ждать удобного момента.

Как только девушка ушла танцевать, злоумышленник похитил сумку жертвы и скрылся.

Видео: Сайт МВД Медиа

В сумке находились личные вещи, документы, банковские карты и мобильный телефон пострадавшей.

Вскоре после этого полицейские поймали нарушителя — 26-летнего иностранца.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража», заключили в пресс-службе ведомства.

10 февраля сообщалось, что неизвестный в московской больнице украл у пожилого человека вещи на 25 тысяч рублей. В период с 30 января по 4 февраля злоумышленник проник в палату мужчины 1937 года рождения и похитил у него зубные протезы, электробритву и лекарственные препараты. Пожилой человек обратился в правоохранительные органы и заявил, что общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.