Глава МИД Великобритании посетила МГУ им. Ломоносова

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, прибывшая в Москву с двухдневным визитом, посетила Московский государственный университет. Об этом стало известно в четверг, 10 февраля.

Трасс встретилась с ректором вуза Виктором Садовничим. По словам министра, Великобритания желала бы перенять опыт России в преподавании математических дисциплин в школах и университетах.

— Мне интересно, как построена методика преподавания, что мы могли бы позаимствовать и как эта модель будет отличаться от традиционного образования в Великобритании, — приводит слова главы Форин-офиса ТАСС.

Кроме того, ее заинтересовал механизм встраивания школ в университетское образование.

В пресс-службе МГУ анонсировали свободную дискуссию с участием Лиз Трасс, а также директоров и преподавателей Специального учебно-научного центра (СУНЦ) МГУ имени А. Н. Колмогорова и Университетской гимназии МГУ, а также студентов МГУ — выпускников СУНЦ.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала визит главы британского министерства иностранных дел Лиз Трасс в Россию в День дипломата «подарком» англосаксонской дипломатии.