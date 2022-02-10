Захарова назвала визит Трасс в Россию подарком ко Дню дипломата

Фото: МИД РФ

Визит главы британского министерства иностранных дел Лиз Трасс в Россию в День дипломата стал «подарком» англосаксонской дипломатии. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Мы так понимаем, что это подарок англосаксонской дипломатии российской дипломатии ко Дню дипломатического работника, поэтому мы с достоинством проведем наш праздник сегодня, — высказалась Захарова в эфире телеканала «Россия 24».

В России День дипломатического работника отмечается ежегодно 10 февраля. Профессиональный праздник учрежден указом президента РФ 31 октября 2002 года.

9 февраля в Форин-офисе сообщили, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отправляется в российскую столицу, где проведет два дня.

Накануне в МИД РФ заявили, что визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию, который должен состояться 10 февраля, прорабатывался.

30 января стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. Премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе. Он отправится в Москву, чтобы «лично донести это послание».

При этом 1 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.