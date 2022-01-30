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Главы МИД и Минобороны Великобритании отправятся в Москву в ближайшие дни

Юлия Курганова

Политика
Главы МИД и Минобороны Великобритании отправятся в Москву в ближайшие дни
Фото: pixabay.com

Главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы британского премьер-министра, которое было распространено в субботу, 29 января.

В документе сказано, что премьер Великобритании Борис Джонсон поручил министрам иностранных дел и обороны поехать в Россию для переговоров со своими коллегами в ближайшие дни.

— Им будет поручено улучшить отношения с правительством президента России Владимира Путина и способствовать деэскалации, — сообщили в пресс-службе.

Также Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание», передает ТАСС.

СМИ сообщили, что МИД Великобритании объявит о готовящихся санкциях против РФ 31 января. Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России.

27 января глава МИД Британии выразила поддержку НАТО по ответам на гарантии безопасности. Лиз Трасс подытожила, что в случае любых попыток вторжения РФ на Украину в отношении Москвы последуют ответные санкционные меры.

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