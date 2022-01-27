Глава МИД Британии выразила поддержку НАТО по ответам на гарантии безопасности

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Великобритания полностью поддерживает позицию НАТО и ее союзников. Об этом в четверг, 27 января, заявила глава МИД Британии Лиз Трасс.

— Великобритания полностью поддерживает (генерального секретаря Североатлантического альянса — прим. «ВМ») Йенса Столтенберга, НАТО и наших союзников, — написала политик на своей странице в Twitter.

Она подытожила, что в случае любых попыток вторжения РФ на Украину в отношении Москвы последуют ответные санкционные меры.

The UK fully supports @JensStoltenberg @NATO and our allies.



Russia must de-escalate and any incursion into Ukraine would be met with coordinated sanctions. https://t.co/pCVYqJa8MQ — Liz Truss (@trussliz) January 27, 2022

17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США о гарантиях безопасности. Первым документом устанавливается, что стороны не должны развертывать ракеты там, откуда они могут поразить территорию второй стороны. Стороны также должны обязаться не создавать условий, при которых Россия или НАТО могут воспринять действия друг друга как угрозу. Кроме того, в предложениях говорится, что НАТО больше не может расширяться в восточном направлении и обязуется отказаться от приема в состав альянса государств, ранее входивших в СССР.

Вторым документом о гарантиях безопасности с США предусматривается, что страны не должны развертывать ядерное оружие за рубежом, а также проводить военные учения с отработкой плана применения ядерного оружия.

26 января МИД России подтвердил, что посол США в Москве Джон Салливан передал замглавы российского дипломатического ведомства Александру Грушко ответ по гарантиям безопасности.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, альянс призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.

Глава Госдепа Энтони Блинкен при этом уточнил, что ответ США на предложения России по безопасности был скоординирован с Украиной и союзниками.