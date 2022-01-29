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СМИ: МИД Великобритании объявит о готовящихся санкциях против РФ 31 января

Юлия Курганова

Политика
СМИ: МИД Великобритании объявит о готовящихся санкциях против РФ 31 января
Фото: flickr.com / Rob Mitchell

Министерство иностранных дел Великобритании планирует в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях против РФ в связи с ситуацией вокруг Украины. Об этом сообщил в пятницу, 28 января, источник в правительственных кругах Великобритании.

— Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России, — рассказал он, передает РИА Новости.

Собеседник агентства ТАСС сообщил, что глава правительства Борис Джонсон обсудил «дипломатические тактические приемы» и варианты набора ограничений с главой МИД страны Лиз Трасс. Джонсон до понедельника изучит предложенные военным руководством Великобритании «варианты сдерживания» России в Европе. В набор мер входят, в частности, «переброска техники и личного состава и укрепление системы обороны НАТО», рассказал источник агентства.

28 января СМИ сообщили, что Евросоюз и Британия разрабатывают новые санкции против России. Они занимаются разработкой новых санкций в отношении российских проектов в газовой сфере. Отмечается, что они будут введены, если вокруг Украины произойдет эскалация.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично в отношении российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции в отношении тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

В этот же день лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.

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