СМИ: Евросоюз и Британия разрабатывают новые санкции против России

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Евросоюз и Великобритания занимаются разработкой новых санкций против российских проектов в газовой сфере. Отмечается, что они будут введены, если вокруг Украины произойдет эскалация. Об этом в пятницу, 28 января, пишет газета Financial Times, ссылаясь на источники.

— Пакет санкций разрабатывается при поддержке Соединенных Штатов. Целью данных мер является ограничение финансовых и технологических вливаний, которые связаны с российскими инициативами в отрасли, — пишет газета.

Также издание подчеркнуло, что нанесение удара по углеводородной промышленности России может затронуть и европейские компании, которые инвестируют в российский газовый сектор.

В четверг, 27 января, глава немецкого МИД Анналена Бербок сообщила, что Германия готова включить газопровод «Северный поток — 2» в список санкций в случае вторжения России на Украину.

25 января президент США Джо Байден допустил введение санкций лично против российского лидера Владимира Путина в случае вторжения на Украину. Позже источники сообщили, что Вашингтон отказался вводить эти меры. По данным СМИ, санкции против тех, с кем Белый дом ведет переговоры, могут затруднить перемещения официальных лиц и координацию действий с партнерами.

В этот же день лидеры стран — членов Североатлантического альянса одобрили беспрецедентные санкции в отношении России в случае ее агрессии в адрес Украины. Об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона с лидерами Соединенных Штатов, Италии, Польши, Франции и ФРГ.