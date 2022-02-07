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МИД РФ: Визит Лиз Трасс в Россию 10 февраля прорабатывается

Полина Долганова

Политика
МИД РФ: Визит Лиз Трасс в Россию 10 февраля прорабатывается
Фото: flickr/number10gov

Визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию, который может состояться 10 февраля, в настоящее время прорабатывается. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщили в МИД РФ.

— Прорабатывается, — сказал источник министерства в разговоре с РИА Новости.

30 января стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. Премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание».

При этом 1 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.

СМИ сообщили, что МИД Великобритании объявит о готовящихся санкциях против РФ 31 января. Ожидается, что Форин-офис объявит об ужесточении санкционного режима в понедельник в парламенте, чтобы Великобритания могла ударить по стратегическим и финансовым интересам России.

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