Лиз Трасс заразилась COVID-19

Фото: Официальный сайт МИД Великобритании / gov.uk

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что у нее тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат. Отмечается, что во вторник, 1 февраля, Трасс планировала посетить Украину.

— Сданный мной анализ на COVID дал положительный результат. К счастью, я сделала три прививки и буду работать из дома, — сообщила Трасс на своей странице в Twitter.

I tested positive for Covid this evening.



Thankfully I’ve had my three jabs and will be working from home while I isolate. — Liz Truss (@trussliz) January 31, 2022

30 января стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. Премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе и отправится в Москву с поездкой, чтобы «лично донести это послание».

28 января источник в правительственных кругах Великобритании сообщил, что Министерство иностранных дел Великобритании планирует в понедельник, 31 января, объявить о готовящихся новых санкциях в отношении РФ в связи с ситуацией вокруг Украины.

21 января глава МИД Великобритании заявила, что «вторжение» РФ на Украину приведет «к кризису и жертвам». Она также назвала Россию и Китай «глобальными агрессорами», которые в последнее время осмелели так, как этого не было со времен холодной войны.