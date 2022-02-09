Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отправляется в Москву с двухдневным визитом

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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в настоящее время отправляется в российскую столицу, где проведет два дня. Об этом в среду, 9 февраля, сообщили в Форин-офисе.

— Лиз Трасс сегодня вылетет в Москву, чтобы призвать Кремль к деэскалации и прекратить агрессию против Украины. Это первый за более чем четыре года визит министра иностранных дел Великобритании в Россию, — говорится в сообщении.

Накануне в МИД РФ заявили, что визит министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс в Россию, который должен состояться 10 февраля, прорабатывался.

30 января стало известно, что главы МИД и Министерства обороны Великобритании Лиз Трасс и Бен Уоллес прилетят в Москву на переговоры в ближайшие дни. Премьер Великобритании Борис Джонсон поручил им поехать в Россию для переговоров со своими коллегами. Также сообщалось, что Джонсон планирует провести телефонный разговор с российским лидером на следующей неделе. Он отправится в Москву, чтобы «лично донести это послание».

При этом 1 февраля глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что ее тест на коронавирусную инфекцию дал положительный результат.