Мужчина вынес первой попавшейся квартиры деньги и сумку на 18 тысяч рублей

Фото: Пресс-служба Госдумы

Сотрудники полиции задержали мужчину, похитившего вещи на 18 тысяч рублей из квартиры дома, где он должен был встретиться с девушкой. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Злоумышленник познакомился с девушкой в интернете. Та пригласила его к себе в гости, сообщила мужчине адрес и код от подъезда. Преступник успешно вошел в дом, однако квартиру найти не смог, так как девушка перестала выходить на связь. Тогда Злоумышленник, стоя в подъезде пятиэтажки, заметил приоткрытую дверь, заглянул в квартиру и увидел сумку, из которой он вытащил телефон и деньги. После злоумышленник скрылся. Общая сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 29-летний безработный иностранец.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мерой пресечения в отношении подозреваемого была выбрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

10 февраля сотрудники столичной полиции арестовали злоумышленника, обокравшего женщину в баре на 300 тысяч рублей. Преступник познакомился с девушкой и выражал ей знаки внимания, но затем отошел за напитком и начал ждать удобного момента.

Как только девушка ушла танцевать, злоумышленник похитил сумку жертвы и скрылся. В сумке находились личные вещи, документы, банковские карты и мобильный телефон пострадавшей.