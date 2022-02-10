Встретить своего человека: психолог рассказала, как найти и не потерять настоящую любовь

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Одни встречают свою половинку еще будучи школьниками, а у других на это уходят десятилетия. Можно ли приблизить заветную встречу или все дело в судьбе? Вступая с кем-то в отношения, как убедиться, что именно этот человек — твой? Как узнать, можно ли найти того, кто полюбит нас такими, какие мы есть, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи Екатерина Игонина.

Попытки найти своего человека предпринимались уже давно. Именно с целью знакомств подходящих друг другу людей еще 370 лет назад было открыто первое брачное агентство — «Бюро встреч и адресов». Сейчас способов познакомиться стало гораздо больше, и даже расстояние не играет роли. Только почему-то поиск того единственного или единственной легче и быстрее не стал. Предлагаю обратить внимание на ряд принципов, которые помогут отыскать свою вторую половинку.

Будьте собой

Разумеется, при виртуальном или реальном знакомстве мы стараемся предстать в лучшем свете, подчас значительно приукрашивая как собственный внешний вид, так и свою жизнь. Это вполне естественно и допустимо. Однако ограничьте себя в желании измениться до неузнаваемости — к примеру, чересчур увлекаясь различными фильтрами для фото или значительно искажая свою биографию. Если вы ищете искренних отношений и хотите, чтобы вас любили такими, кем вы действительно являетесь, будьте настоящими. Расставания на первых порах частенько происходят именно из-за фальши в поведении и общении. Ведь идеальную компиляцию, в отличие от живого человека, пусть и имеющего какие-то недостатки, трудно воспринимать и нельзя полюбить. Тем более ваша индивидуальность притягивает именно того, кому это так необходимо и в ком вы очень нуждаетесь.

Проявляйте активность

Можно обратиться к сайтам знакомств или в брачное агентство, посещать многолюдные вечеринки или видеться в компании с друзьями друзей без пары — вне всяких сомнений это поможет в поисках. Однако, пожалуй, самый действенный способ успешного знакомства — коммуникация с теми, кто разделяет ваши интересы в определенной сфере. Находясь в комфортном состоянии, человек наиболее открыт для диалога: темы для разговора находятся сами собой, он ведет себя непосредственно и раскрепощенно и, главное, не зациклен на идее поиска партнера, а отдается целиком и полностью любимому занятию. Естественность поведения и дружелюбие, испытываемое к единомышленнику, всегда притягивают, вызывают симпатию и желание продолжить знакомство. Не имеет значения, сблизят ли вас совместные прогулки с собаками, любовь к поэтам Серебряного века или японскому языку, а то и вовсе коллекционирование монет. Если хобби поможет обретению родственной души, это будет замечательно!

Избегайте категоричности

Представить, что молодая женщина мечтает о принце на белом коне, конечно, сложно. А вот то, что у нее наверняка есть свой тип мужчины и четкое представление о том, как должен выглядеть и чем обладать избранник, — почти всегда правда. И зачастую такого рода жесткие установки весьма затрудняют поиски своего человека. Но парадокс: чаще всего тот, кто в действительности нужен, редко соответствует нашим ожиданиям. Это касается как внешнего вида, так и личностных характеристик. Поэтому прежде чем начинать искать точное соответствие представляемому, подумайте о том главном, ради чего вам, собственно, хочется отношений. А еще о том, какую роль в этом играют непременно карие глаза, три высших образования и обязательное наличие иномарки. Порой это влияет, конечно, но тут уж каждому свое. Также полезна объективная оценка себя в качестве спутника жизни, в большей степени в плане своего характера и уживчивости с другим человеком, однако учитывайте внешность и возможности тоже. Между прочим, обещания в духе «вот когда появится мужчина, тогда и начну худеть!» или «запросто буду зарабатывать втрое больше, когда женюсь» — путь в никуда.

Получайте удовольствие от общения

Герой Гоша из известного советского фильма считал, что незамужние женщины смотрят по-особенному — оценивающе. А такое поведение зачастую обедняет само общение. Ошибочно любого представителя противоположного пола рассматривать лишь с точки зрения того, насколько подходит его кандидатура для нужного статуса. Если вам нравится общаться с кем-то, не старайтесь все разговоры свести к немедленному выбору даты бракосочетания. Оно может и не состояться, а вот ощущение обмана собственных ожиданий впоследствии способно повергнуть в отчаяние. Глупо считать отношения без намека на матримониальные планы пустой тратой времени — исход может быть любым, в том числе и очень успешным, без марша Мендельсона. Так что лучше просто наслаждаться настоящим. Кстати, о судьбе. Даже у идеально подходящих друг другу партнеров не всегда все гладко. Только совершенно точно: если вы встретили свое, родное, то оно всегда вернется.

Доверяйте своим ощущениям

Что бы ни советовали опытные в амурных делах друзья и как бы ни учили правильному поведению тематические ресурсы, поступайте так, как чувствуете. И звонить после первой встречи самой можно, и быть стеснительным, отойдя от образа мачо, и признаваться в том, что скучаешь, если таковы ваши ощущения. Только постарайтесь соизмерять свои желания с возможностями избранника. К примеру, понимая его занятость на работе, не следует звонить каждые десять минут с вопросом: «А почему ты молчишь?» Берегите тех, с кем вам по-настоящему хорошо, и не стесняйтесь признавать это. И если ответные признания будут столь же искренними, это и есть счастье.

В случае появления конфликтов в семейной паре всегда можно обратиться за консультацией к специалистам. Так, в Московской службе психологической помощи помогут супругам услышать друг друга, а порой и увидеть самое главное в отношениях. Кроме того, можно принять участие в тематических вебинарах. Так, 11 февраля в 15:00 пройдет онлайн-встреча «Почему близкие люди часто не понимают друг друга?». Также работает телефон неотложной психологической помощи 051 (для городского), +7 (495) 051 (для мобильного) и чат психологической поддержки.