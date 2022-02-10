Названы пять составляющих идеального романтического ужина в День святого Валентина

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День святого Валентина — самый романтичный праздник года. Влюбленные готовятся к нему по-особенному. Идей для запоминающегося события предостаточно: можно пойти на каток, устроить сюрприз на концерте любимого исполнителя или посидеть в ресторане. А можно отметить «только ваш день» вдвоем, в домашней уютной обстановке. О том, как ее создать, «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами.

Жизнь в паре или семье быстро превращается в рутину, если каждый ужин будет одинаковым.

Дизайн

Декорирование дома ко Дню святого Валентина будет не лишним сделать особенным: с напоминанием о том, для чего вы вместе, считает дизайнер интерьеров и декоратор Алена Санаева, дизайнер программ «Сутки на декор» на СТС Love и «Битва дизайнеров» на ТНТ.

— Для меня отличными референсами к этому празднику служат романтические сцены из мультфильмов и кино. Горят свечи, в вазах стоят ароматные цветы, играет красивая музыка. И герой, и героиня плывут на лодке под плакучими ивами, торжественно ужинают в замке или дурачатся в недорогой забегаловке, — поделилась эмоциями дизайнер.

Если планируете провести ужин дома, почему бы не поэкспериментировать, предлагает она. Зажгите свечи в устойчивых подсвечниках и выключите весь верхний свет.

— Чтобы сделать стол более торжественным, используйте текстильные салфетки, для декора нарежьте веточки из сада и набросьте на них гирлянды в режиме медленного мерцания. Тогда ваш вечер станет еще волшебнее, — уверена Алена Санаева.

Музыка

Мелодичные трели, ласкающие слух, станут неотъемлемым, ненавязчивым атрибутом романтической обстановки.

— Найдите запись шума дождя в лесу, звуков моря или пения птиц. Или включите романтическую музыку — для каждого она своя, — посоветовала Санаева.

Еда

О том, какие блюда должны стоять на романтическом столе, своим мнением с «Вечеркой» поделилась повар столичного кафе Ольга Иванова.

— В первую очередь еда должна быть вкусной. Она должна не просто стоять на столе, а быть его украшением. Желательно тематическим украшением. И конечно, блюда должны быть максимально легкими как в приготовлении, так и буквально, — считает эксперт.

На праздничном ужине ко Дню святого Валентина (а речь идет об ужине на двоих) не должно быть «скатерти-самобранки». Вполне достаточно салата, горячего и десерта.

— Очень советую избегать при приготовлении блюд таких ингредиентов, как чеснок, рыба (особенно та, в которой много костей), солености, жгучий перец, — рекомендовала Ольга Иванова. — Некоторые из них обладают специфическим запахом, который никак не вяжется с романтикой.

Повар поделилась некоторыми рецептами блюд, которые вполне могли бы стать «прекрасной начинкой» вечера. Так, слоеный легкий салат состоит из вареной индейки, огурца, помидоров, яйца, зелени, соли, сока лимона и подсолнечного масла. Ингредиенты мелко нарезаются и кладутся слоями в специальные формы в следующей последовательности: индейка, огурец, смесь масла и сока лимона, помидор, сок и масло, куриный желток, зелень, сок и масло, сверху все посыпается яичными белками.

В качестве горячего блюда, возможно, придутся по вкусу куриные рулеты с яблоками, предположила эксперт. Мясо птицы маринуется в смеси горчицы, соевого соуса, меда и соли. Затем в него заворачиваются нарезанные яблоки (лучше взять кисло-сладкие). Блюдо готовится в духовке буквально 40 минут.

А на десерт можно приготовить беспроигрышный для зимы вариант — шарлотку. При этом, по мнению повара, чудесно пирог мог бы выглядеть в форме сердца.

— Такой десерт, с одной стороны, будет ярким выражением ваших чувств, а с другой — добавит атмосфере уюта, домашности, — считает Ольга Иванова.

Напитки

Праздничными напитками на ужине в День святого Валентина должны стать либо безалкогольные коктейли, либо легкое полусухое или полусладкое вино — в зависимости от предпочтений пары и той еды, которая стоит на столе, отмечает повар.

— Красное вино хорошо сочетается с мясными блюдами, белое — с рыбными. Сладкие вина прекрасно гармонируют с фруктами и шоколадом, — резюмировала Ольга Иванова.

Подарки

Прекрасным завершением чудесного вечера станут подарки друг другу.

— Надо учитывать, что это праздник для двоих, а значит, подарки должны быть «парными». В День святого Валентина таким идеальным связующим звеном являются валентинки — небольшие сердечки, куда вписывают имя любимого человека, — рассказывает психотерапевт Роман Соколов.

Помимо милого «обязательного аксессуара», можно подарить, например, полотенца с именами друг друга, туалетную воду (сейчас многие производители выпускают одноименные мужские и женские линии), ювелирные украшения. Главное, чтобы подарок был сделан от чистого сердца, а любящему человеку он обязательно понравится, констатировал эксперт.