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Количество ДТП с участием каршеринга в Москве сократилось почти на 40 процентов

Георгий Соланович

Происшествия
Количество ДТП с участием каршеринга в Москве сократилось почти на 40 процентов
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Количество ДТП с участием автомобилей каршеринга сократилось на 39 процентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила столичная Госавтоинспекция.

Там также уточнили, что количество пострадавших в таких инцидентах сократилось на 36 процентов. В январе на дорогах Москвы произошло 16 ДТП с участием каршеринга, в них пострадал 21 человек, один гражданин погиб.

Госавтоинспекция напомнила водителям прокатных машин о важности соблюдения ПДД, а также попросила держать дистанцию и соблюдать скоростной режим.

Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах Санкт-Петербурга в январе 2022 года по сравнению с первым месяцем прошлого года выросло в три раза. Также выросло и общее число ДТП — с 198 до 236 случаев.

На территории города произошло 236 аварий, в которых погибло шесть участников движения и 294 получили ранения.

До этого сообщалось, что московские полицейские за два дня проверили 27 тысяч такси. Самыми частыми нарушениями среди водителей были: управление автомобилем такси с неисправностями — 3,8 тысячи случаев. Кроме того, полицейские 35 раз ловили пьяных таксистов.

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