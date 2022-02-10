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Водитель в Москве брызнул газовым баллончиком в глаза пешехода и уехал

Георгий Соланович

Происшествия
Водитель в Москве брызнул газовым баллончиком в глаза пешехода и уехал
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Россия, Москва, улица Сретенка, 36 Карта всех событий

Неизвестный брызнул газовым баллончиком в глаза мужчине и уехал на машине. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ночью 9 февраля на пешеходном переходе на улице Сретенка прохожий поссорился с водителем машины. Владелец транспорта не выдержал и распылил аэрозоль в лицо пострадавшего, а затем уехал.

Мужчину госпитализировали с диагнозом «химический ожог роговицы глаз». По факту случившегося полицейские проводят проверку.

10 февраля сообщалось, что неизвестный в московской больнице украл у пожилого человека вещи на 25 тысяч рублей. В период с 30 января по 4 февраля злоумышленник проник в палату мужчины 1937 года рождения и похитил у него зубные протезы, электробритву и лекарственные препараты. Пожилой человек обратился в правоохранительные органы и заявил, что общая сумма ущерба составила 25 тысяч рублей.

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