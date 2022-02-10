Росгвардеец вернул родителям потерявшегося в Москве школьника

Фото: Пресс-служба Главного управления Росгвардии по городу Москве

Россия, Москва, Ленинский проспект Карта всех событий

Сотрудник Росгвардии вернул родителям 12-летнего школьника, который потерялся на юго-западе Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 10 февраля.

По словам представителя ведомства, правоохранитель дежурил возле одного из зданий на Ленинском проспекте и заметил мальчика, который, как показалось силовику, искал помощи.

Росгвардеец подошел к 12-летнему мальчику и выяснил, что подросток потерялся на незнакомой территории и не мог связаться с родителями.

Вскоре после этого мальчик вернулся домой.

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