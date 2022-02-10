Вирусолог Альтштейн объяснил, как вырабатываются антитела к коронавирусу

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Коронавирус содержит четыре белка. На каждый из них в организме человека могут вырабатываться антитела. В случае с каждым конкретным пациентом этот процесс протекает по-разному. Об этом «Вечерней Москве» рассказал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

— Коронавирус содержит несколько белков, а именно четыре. На все эти белки могут возникать антитела. У одного человека их вырабатывается больше на один белок, а у другого — на другой. Если вы ищете антитела к поверхностному белку S и находите их, это означает, что вы либо переболели, либо вакцинировались. Просто так, без контакта с этим вирусом, антитела в организме не появляются, — рассказал вирусолог.

Альтштейн добавил, что ситуация с выработкой антител может развиваться по-своему у каждого человека. Он подчеркнул, что «здесь не бывает ничего стопроцентного». Так, нельзя исключать ситуацию, когда у переболевшего коронавирусом человека обнаружено мало антител.

Собеседник «ВМ» отметил, что бессмысленно пытаться определить сроки и время болезни по количеству найденных в организме антител.

— Если у человека есть антитела к коронавирусу, значит, он им переболел или вакцинировался. Сложно определить, когда именно пациент переболел, по количеству антител. Гораздо легче понять это по его состоянию. Если болезнь протекала с кашлем, температурой, насморком, потерей обоняния и антитела обнаружены, то все ясно. Если проявлений вируса не было, но антитела появились, значит, человек переболел бессимптомно, — заключил специалист.

С 21 февраля россияне смогут получить сертификат о вакцинации от коронавируса на основании данных об антителах. По словам специалистов, новый приказ Минздрава рассчитан на достаточно узкую группу лиц, которые по разным причинам не смогли получить QR-код ранее. Например, те, кто перенес болезнь бессимптомно и не обращался за помощью к медицинским специалистам, но при этом у них зафиксирован высокий уровень антител.