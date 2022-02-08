Информацию об антителах добавят в сертификат о вакцинации или перенесенном COVID-19

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Сертификат о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании будет дополнен информацией о наличии антител к коронавирусу. Соответствующий приказ Министерства здравоохранения РФ был опубликован во вторник, 8 февраля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь сертификат будет содержать информацию о дате проведения исследования и его методе. Кроме того, из раздела «Срок, на который установлены временные медицинские противопоказания (к вакцинации)» исключается слово «временные».

Как сообщили в пресс-службе Минздрава, сертификат о вакцинации или перенесенном ковиде с 21 февраля можно будет оформить на основании положительного теста на антитела, передает ТАСС.

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За минувшие сутки в 85 субъектах России выявили 165 643 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва.

Ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, определиться с видом вакцины лучше после консультации со специалистом.