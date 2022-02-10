Мемориальную доску летчику Пепеляеву установили на Зеленом проспекте

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Торжественное открытие мемориальной доски Герою Советского Союза Евгению Пепеляеву прошло в Москве. Об этом сообщил официальный сайт мэра города.

Бронзовый мемориал изготовили скульптор Бурганов и архитектор Рыжкова. На нем изображено лицо летчика.

— Торжественные открытия мемориальных досок героям Советского Союза — важная столичная традиция, которую город всегда старается приурочить ко Дню защитника Отечества. Первая открывшаяся в этом году мемориальная доска посвящена памяти выдающегося летчика Евгения Георгиевича Пепеляева, — пояснил руководитель городского Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Мемориальная доска размещена на доме на Зеленом проспекте — там Герой Советского Союза проживал с 1969 по 2013 год, уточнили на официальном сайте мэра Москвы.

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