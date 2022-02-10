Названы способы решения проблемы с бездомными собаками в РФ

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Для снижения количества бездомных собак в РФ необходимо создать единую базу учета всех животных, а также вести активную просветительскую деятельность для тех, кто планирует завести домашнее животное. Об этом сообщил президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По мнению эксперта, в первую очередь нужно создать единую базу учета всех животных. На основе этих данных будет понятно общее количество животных, необходимость в строительстве приютов, станет проще контролировать соблюдение правил содержания животных, передает РИАМО.

Специалист добавил, что в деле контроля за животными также очень важна просветительская и образовательная деятельность. Нужно, чтобы каждый, у кого уже есть животное, понимал уровень ответственности за питомца.

По его словам, люди должны понимать, что питомец — это не игрушка, что идея завести животное не должна основываться на сиюминутном хотении, нужно сначала оценить свои возможности.

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