Кинолог рассказал, что делать при нападении бродячих собак

Фото: Пресс-служба Госдумы

Человеку, на которого напала стая бродячих собак нужно в первую очередь защитить от укусов шею. Об этом рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

— Обязательно защищайте шею: укусы в это место могут привести к летальному исходу, — предупредил специалист.

Он отметил, что при встрече с животными нельзя вести себя угрожающе или пытаться убежать. Важно не проявлять страха и оставаться спокойным. В случае, если свора начинает облаивать, человеку следует стаять неподвижно, прижавшись спиной к дереву, забору или стене, чтобы собаки не смогли зайти сзади и сбить с ног.

Если человек столкнулся с агрессивной сворой бродячих псов, выгуливая свою собаку, нужно отвлечь питомца, чтобы избежать драки, рассказал кинолог. Если вес животного позволяет, оптимально будет взять его на руки. После этого нужно начать медленно двигаться в противоположную от своры собак сторону, не допуская резких движений.

— Постарайтесь все время отвлекать свою собаку: называйте ее кличку, хвалите, если она отвлекается и отзывается, при этом продолжайте движение, — цитирует Голубева агентство городских новостей «Москва».

24 января стало известно, что Госдума подготовит изменения в законодательство, которые позволят решить проблему нападения бродячих собак на людей.

22 января в поселке Домна Читинского района Забайкальского края погибла семилетняя девочка, на которую, по предварительной версии, напали собаки. Согласно данным следствия, сообщение об исчезновении ребенка поступило в местное отделение полиции 22 января около 17:00 (11:00 по московскому времени).

Через 30 минут тело ребенка нашли на пустыре. На нем были обнаружены следы нападения животных. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека».