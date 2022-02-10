Врач объяснила, по каким симптомам распознать пневмонию

Фото: depositphotos

Врач-кардиолог Анна Кореневич рассказала, какие симптомы могут указывать на пневмонию.

— Этим заболеванием люди болели всегда, и до коронавиурса, и будут болеть после него. Это серьезное заболевание, которое лечится в стационаре. Высокая температура еще не говорит о том, что у вас пневмония. При воспалении может быть легкая субфебрильная температура около 37,2-37,4. Температура — это не самый важный признак пневмонии, как и кашель, — сказала врач в новом выпуске на своем YouTube-канале.

По ее словам, главный признак, на который стоит обратить внимание, — это одышка и нехватка кислорода. Необходимо контролировать его уровень при помощи пульсоксиметра, и если сатурация ниже 93, то можно заподозрить пневмонию.

Второй признак — сильная слабость.

— Если человек болеет 4-5 дней, температура не высокая или ее нет вовсе, при этом присутствует сильная слабость, нарушен сон и выражена заторможенность или возбудимость, то это может говорить о пневмонии. Третий яркий симптом — снижение артериального давления при болезни. Особенно характерен этот симптом для гипертоников, — отметила врач.

Особое внимание нужно обратить на тех, кто находится в группе риска. В нее входят люди в возрасте старше 65 лет, дети до пяти лет, люди с сахарным диабетом и аутоиммунными заболеваниями, а также те пациенты, которые получают химиотерапию.

— Если простуда держится дольше пяти дней и есть слабость, то лучше пациентам из группы риска сделать КТ. Существует пневмококковая вакцина, которую рекомендуется делать тем, кто подвержен заболеванию. Ставится она раз в год, — сказала врач.

Невролог объяснил появление при «омикроне» симптома, приносящего сильную боль.