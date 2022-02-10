Собянин рассказал о реконструкции стадиона «Торпедо» и прилегающей территории

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Восточная улица, 4А Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» и поделился планами реконструкции одноименного стадиона.

— По сути дела, это продолжение реконструкции территории ЗИЛ. Здесь строится жилой район, объекты соцкультбыта — поликлиники, школы, детские сады — и большой спортивный кластер, ядром которого будет стадион имени Стрельцова, знаменитый на всю страну и на весь мир, — рассказал глава города.

Объект, как уточнил он, сделают по современным стандартам, увеличив количество трибунного пространства. Также, по его словам, будет создано несколько тренировочных полей.

Для организации реконструкции построили специальный ФОК, куда переместили спортсменов, добавил мэр. Стадион примет первый матч в 2025 году, уточнил президент компании-инвестора «Инград» Антон Ежков.

Новый ФОК «Торпедо» на улице Восточная был введен в строй в 2021 году. Площадь трехэтажного здания с одним подземным составляет 7,25 тысячи квадратных метров.

В настоящее время в нем проходят тренировки 700 спортсменов-воспитанников физкультурно-спортивного объединения «Юность Москвы», Центра олимпийской подготовки, Московской баскетбольной академии и СШОР № 49 «Тринта» имени Равинского. После реконструкции стадион «Торпедо», как подчеркивается, станет футбольной ареной для проведения соревнований всероссийского и международного уровня.

Объект сможет принимать и матчи по регби в соответствии с требованиями Федерации регби России. Вместимость центральной арены увеличится до 15 тысяч мест.

При этом рабочие уложат искусственный газон на игровом поле. Около стадиона построят одно полноразмерное и два малых тренировочных поля, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

10 февраля сообщалось, что завершилась реконструкция здания Федерального научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Во время реконструкции в лечебном корпусе расположили 115 коек для пациентов, 15 из которых — для детей. Более того, теперь в пяти блоках будут работать отделения лучевой и функциональной диагностики, кардиохирургические отделения, лаборатории и помещения для администрации.