«Дневная оттепель»: метеоролог Леус рассказал о погоде в Москве на выходных

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Предстоящие выходные в столичном регионе порадуют горожан теплой и плюсовой погодой, которая сохранится на территории города вплоть до середины месяца. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, к концу текущей недели по северу европейской части России продолжат перемещаться циклоны, и столичный регион будет находиться на южной периферии этих облачных вихрей — в теплых воздушных массах:

— Эти воздушные массы с территории северной Атлантики будут хорошо согреты на своем пути Гольфстримом. И, как следствие, погода в Москве будет преимущественно облачной и теплой. В дневные часы вообще ожидается оттепель, а по ночам — слабые заморозки.

Так, в пятницу, 11 февраля, столбики термометра в столице достигнут плюс 1–3 градусов, в ночь на субботу эти показатели опустятся до минус 1– 3 градусов. В субботу днем ожидается около нуля и небольшие осадки в виде мокрого снега, ночью — минус 2–4 градуса:

— Не предвидится осадков в воскресенье и понедельник в Москве. В ночь на 13 февраля температурные показатели опустятся до 2–4 градусов ниже нуля, а днем воздух в столице прогреется до плюс 1–3 градусов. В ночь на понедельник — минус 1–3, днем — от нуля до плюс 2 градусов.

Эксперт отметил, что прогнозы метеорологов по поводу того, что февраль будет по температурным показателям превышать климатическую норму, подтвердились:

— Мы с вами это как раз видим сейчас. И с большой долей вероятности можно говорить о том, что до конца следующей рабочей недели в городе сохранится очень теплая погода.

В заключение Леус добавил, что конец февраля, по предварительным прогнозам, тоже будет относительно комфортным.