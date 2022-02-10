Россия попала в число лидеров по темпам снижения оборота наличных

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Россия оказалась в лидерах по темпам снижения доли наличных денег в обороте. Об этом заявили эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в четверг, 10 февраля.

Так, согласно их прогнозам, в странах, где наличные наименее популярны, их доля может приблизиться к нулю в ближайшие 5–17 лет. При этом внедрение цифровых валют способно резко ускорить данный процесс.

Турция стала единственной страной среди 25 крупных развитых и развивающихся государств, где доля наличных в объеме платежей с 2012 по 2019 год лишь выросла. Авторы исследования рассчитывали долю наличных относительно суммы трех компонентов: наличных, платежей по картам, а также платежей с использованием электронных денег.

Наименьшей доля наличных, по данным на 2019 год, была в Южной Корее — шесть процентов, в Швеции — восемь процентов, а также в США — десять процентов. Показатель составил 19 процентов во Франции, 29 процентов — в России, а в Китае он достиг 32 процентов.

При этом в Москве наличными платят реже, чем в регионах России, подчеркнул заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По данным контрольно-кассовой техники, в столице за период с января по ноябрь 2021 года доля безналичных платежей составила 86 процентов, тогда как по России в целом — 68 процентов.

Наибольшая доля таких покупок пришлась на ноябрь: москвичи оплатили картами 87 процентов всех товаров. Согласно данным ЦБ, за январь–сентябрь 2021 года москвичи совершили пять миллиардов транзакций при помощи платежных карт, что на 27 процентов больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В странах, где доля наличных упала ниже 20 процентов, процесс снижения показателя до уровня около нуля может занять 5–17 лет, считают специалисты. Тенденцию поддерживает более выраженная склонность молодого населения использовать альтернативы наличным платежам, отмечается на сайте МВФ.