Жители трех пятиэтажек в Кузьминках выбрали новые квартиры по реновации

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Юных Ленинцев, 73 Карта всех событий

Переселение по программе реновации жилья жителей трех пятиэтажек началось в районе Кузьминки. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— В трех старых пятиэтажках проживают 605 человек из 242 семей. Для их расселения по соседству в рамках программы реновации возведены комфортные новостройки, — рассказал он.

По его словам, равнозначные квартиры в новостройках департамент предложил москвичам еще накануне Нового года, и за это время 203 семьи определились с будущим жильем и начинают переезд.

Для переселения москвичам предлагаются современные квартиры с качественной отделкой и всем необходимым оборудованием. Первые этажи нежилые и предусмотрены для размещения объектов социальной инфраструктуры.

Дворы озеленены и благоустроены. В них есть детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха. Поблизости находятся детские сады, школы и парки. Новостройки расположены в 15 минутах ходьбы от станции метро «Кузьминки».

Помогает москвичам с переселением по реновации электронный сервис на портале mos.ru, который помогает сократить количество походов в центры информирования по переселению. Сервис также оказывает поддержку на всех этапах переселения.

Недавно его дополнили новыми функциями. Например, определившись с новыми квартирами, граждане получат уведомление о готовности проекта договора и через сервис «Запись на заключение договора» смогут записаться на подписание документа.

Также москвичам доступен новый «Сервис загрузки документов», необходимых для оформления договоров при переселении.

— Для «волнового» переселения жителей ЮВАО подобрано 69 стартовых площадок, из которых 21 территория расположена на месте сносимых домов. Город уже возвел 27 новостроек, еще 23 строится и 41 проектируется, — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

До этого сообщалось, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. Сейчас этот процесс запущен в девяти районах. Из 60 вошедших в программу домов расселены 17, еще пять демонтированы. Около 6,5 тысячи человек уже получили новые квартиры.

Также на востоке Москвы строят 29 новых домов по реновации, а их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров. В состоянии проектирования находятся 48 зданий общей площадью 845 тысяч «квадратов». Еще 21 дом введен в эксплуатацию.