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Эндокринолог рассказала, как сбросить вес без вреда для здоровья

Ирина Игнатенко

Общество
Эндокринолог рассказала, как сбросить вес без вреда для здоровья
Фото: depositphotos

О том, как нужно сбрасывать вес без вреда для здоровья, рассказала эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина.

Главный принцип — постепенное снижение суточной калорийности рациона и постепенное расширение двигательного режима.

— Запомните формулу. Достаточно уменьшить поступление калорий с пищей всего лишь на 10–15 процентов от исходного. Это запустит механизм снижения массы тела, — отметила она в комментарии ОСН.

По словам эндокринолога, процесс похудения не должен быть быстрым. Люди довольно часто исключают большую часть продуктов из рациона, желая похудеть перед праздниками или отпуском. А когда худеющие возвращаются к прежнему режиму, организм начинает усиленно сохранять запасы питательных веществ, и они снова набирают вес.

Она подчеркнула, что стратегия снижения массы тела основывается на постепенном изменении пищевых привычек. На это может уйти несколько месяцев, так как у многих они сложились с детства. Перед изменением рациона стоит посоветоваться с эндокринологом, диетологом, психологом, чтобы правильно подобрать сбалансированное питание.

До этого эндокринолог назвала главные продукты для рациона диабетиков.

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