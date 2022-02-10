Псаки возмутилась из-за фразы Путина про «красавицу» в отношении Украины

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Фраза президента России Владимира Путина про «красавицу» в отношении Украины не вызвала восхищения в США. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 10 февраля.

— Любая шутка об изнасиловании наверняка вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации президента США, независимо от того, исходит ли она из уст американского или иностранного чиновника. Отмечу, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений из уст президента Путина, — рассказала чиновник.

Подобная фраза лидера не вызвала восхищения в Вашингтоне, приводит слова Псаки сайт Белого дома.

8 февраля Путин заявил, что Украина взяла курс на демонтаж Минских договоренностей. По его словам, нет подвижек по таким принципиальным вопросам, как конституционная реформа, амнистия, местные выборы и правовые аспекты особого статуса Донбасса.

Кроме того, как считает он, формула Штайнмайера до сих пор не закреплена в украинском законодательстве. Путин призвал Киев набраться мужества и начать выполнение Минских соглашений, добавив фразу: «Нравится, не нравится — терпи, моя красавица».