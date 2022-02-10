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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве комплекса для Боткинской больницы

Евгений Белоусов

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Рафик Загрутдинов рассказал о строительстве комплекса для Боткинской больницы
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Россия, Москва, 2-й Боткинский проезд, 5к1 Карта всех событий

Строительство скоропомощного стационарного комплекса для ГКБ имени Боткина завершено наполовину. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

— На сегодняшний день уже выполнено остекление здания, сейчас тут проводятся фасадные работы и работы по устройству внутренних инженерных систем, — рассказал Загрутдинов.

Площадь нового комплекса достигает 16 тысяч квадратных метров. Он будет включать в себя пять функциональных этажей и два технических этажа. В новом здании разместятся диагностическое отделение, экстренный операционный блок, блок лучевой диагностики, малая операционная и реанимация на 12 коек. Комплекс будет оснащен 1300 наименованиями современного медицинского оборудования.

Пациенты из приемного отделения будут распределяться по функциональным зонам (красная зона — для тяжелых больных, желтая — для пациентов средней тяжести, зеленая — для основных пациентов).

Отмечается, что больных будут доставлять не только на машинах скорой помощи, но и на вертолетах. Посадочную площадку для них оборудуют прямо на крыше комплекса.

До этого Загрутдинов сообщил, что поликлинику для взрослых и детей введут в эксплуатацию в 2022 году для жителей района Бирюлево Восточное. В новой поликлинике установят рентген, маммограф, аппараты УЗИ и другое необходимое диагностическое оборудование.

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