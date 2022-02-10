Двойное убийство произошло в квартире на севере Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бескудниковский бульвар Карта всех событий

Тела зарезанных мужчины и женщины обнаружили в квартире дома на Бескудниковском бульваре Москвы. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По предварительным данным, в квартире проживали родственники, между которыми произошел конфликт на бытовой почве.

Видео: Пресс-служба Прокуратуры г. Москвы

Недалеко от дома было также найдено тело владельца квартиры. Предполагается, что он погиб из-за падения с большой высоты.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», расследование дела поставила на контроль столичная прокуратура.

— На месте находятся прокурор Северного административного округа Михаил Попков и Тимирязевский межрайонный прокурор Андрей Захаров, — говорится в сообщении ведомства.

До этого стало известно, что в квартире на западе Москвы сотрудники ЖКХ обнаружили мумифицированный труп женщины, хозяйки квартиры. По предварительным данным, она скончалась около 10 лет назад.