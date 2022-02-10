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Психолог рассказала, можно ли отдавать ребенка до трех лет в детский сад

Ирина Игнатенко

Общество
Психолог рассказала, можно ли отдавать ребенка до трех лет в детский сад
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Можно ли отдавать ребенка до трех лет в детский сад — вопрос всегда важный и актуальный для родителей малышей. Об этом рассказала детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова.

По словам эксперта, отдавать ребенка в детский сад до трех лет не стоит.

— В перинатальный психологии считается, что до трех лет мать и ребенок составляют диаду, являются одним целым. Разрушить диаду, разлучить их означает создать неблагоприятные условия для развития ребенка и формирования его отношений с матерью, — отметила она в комментарии ФАН.

Она добавила, что многие родители беспокоятся, что без детского сада могут возникнуть проблемы с социализацией ребенка. Но для этого вполне достаточно прогулок на детских площадках, в парках, общения с друзьями и родственниками, у которых есть дети.

Психолог добавила, что если избежать ситуации детского сада до трех лет не получается, важно постараться хотя бы свести к минимуму время нахождения ребенка в дошкольном учреждении и постараться выбрать для его окружение из добрых, заботливых воспитателей.

Ранее эксперты рассказали, как отличить патологическую активность от простого ребенка-непоседы.

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