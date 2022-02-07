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Синдром дефицита внимания: как отличить патологическую активность от простого ребенка-непоседы

Дарья Муромская

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Общество
Синдром дефицита внимания: как отличить патологическую активность от простого ребенка-непоседы
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

«Мой ребенок гиперактивный — сделайте что-нибудь!» — именно с такими жалобами часто приходят к врачу родители детей дошкольного возраста. Как понять, действительно ли подвижный и неусидчивый ребенок болен и требует наблюдения специалистов, «Вечерней Москве» рассказала врач-невролог детской клиники «РЖД-Медицина» Анна Соловьева.

— Для понимания, является ли поведение ребенка патологичным, нередко требуются консультации психолога и невролога. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ) — это патологическое состояние, характеризующееся трудностями концентрации и поддержания внимания, неусидчивостью, гиперактивным поведением и импульсивностью, связанными с дисфункцией и незрелостью префронтальных и лобных отделов головного мозга. Несмотря на многочисленные теории, причина заболевания не уточнена. Есть множество теорий, но, вероятно, в развитии заболевания участвуют многие факторы, — отметила специалист.

По ее словам, СДВГ встречается в среднем у 5 процентов населения, причем чаще им болеют мальчики. Диагноз ставится специалистами в возрасте не ранее 4,5–5 лет.

— Перечислю те признаки, которые должны вас насторожить. Большинство родителей детей в возрасте 2–4 лет подтвердят, что их дети все время в движении, часто не слушаются, могут играть и бегать целый день, их трудно увлечь чем-то на длительное время, кроме мультфильмов. Но если при вышеперечисленном с ребенком трудно посещать общественные места (не может усидеть в транспорте, убегает, кричит, не чувствует границ и прочее), он быстро переключается от одного занятия (или игры к другому) даже при большом интересе к нему, в детском саду жалобы от воспитателей (ребенок активнее других, нарушает дисциплину, с ним сложно договориться, бывают проявления агрессии и т. д.) — это поводы обратиться за консультацией, — перечислила врач.

Невролог отметила, что в школьном возрасте к проблемам с поведением зачастую присоединяются трудности в обучении, чаще связанные со сниженной концентрацией внимания. Способность к обучению в условиях общеобразовательного учреждения (30 человек в классе, урок — 40–45 минут, хорошая успеваемость при насыщенной школьной программе) — очень важный критерий, который дифференцирует патологическую гиперактивность и неусидчивость от просто «активного» ребенка.

Лечение заключается в комбинации медикаментов, курсах нейропсихологической коррекции и психотерапии. Лекарственная терапия подбирается неврологом индивидуально и направлена на улучшение когнитивных функций и коррекции поведения.

По словам Соловьевой, при наличии проблемы бывает так, что родители сами усугубляют состояние ребенка.

— Из ошибок, допускаемых родителями в отношении детей с гиперактивным поведением, хочу отметить две крайности: либо полное игнорирование проблемы, что иногда приводит к конфликтам с педагогами и администрацией учебных учреждений, либо видеть в поведении ребенка только патологию, искать признаки различных серьезных заболеваний, требовать назначение терапии, когда в ней нет необходимости, — сказала медик.

Также, по ее словам, в практике часто встречаются радикальные меры в отношении поведения ребенка — наказания, строгость со стороны родителей, что не приводит к желаемому результату, так как это не вина ребенка. Ему действительно трудно контролировать поведение и часто сложнее делать уроки из-за дефицита внимания.

— Помните, что задача родителей — любить и поддерживать своего ребенка, принимать его особенности и обращаться к специалистам за помощью, когда это необходимо, — заключила врач.

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