Комплекс «Авангард» в Москве превратят в современный спортивный кластер

Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

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Легкоатлетический комплекс «Авангард» в Перове превратят к 2023 году в современный спортивный кластер. Об этом заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов в четверг, 10 февраля.

— Новый проект будет включать в себя много разных спортивных функций, помимо легкоатлетического ядра с футбольным полем. Будет восемь дорожек, ядро с трибунами. Они будут не очень большими, вместимостью примерно 2000 мест, и отлично подойдут для спортивных сборов, — рассказал чиновник.

Место важно будет сделать привлекательным как для людей, которые занимаются спортом, так и для тех, кто проводит время на подобных объектах, уточнил он. Полная реализация проекта, по его словам, планируется до августа 2023 года, а первая фаза строительства — до конца 2022 года.

Стадион и прилегающая к нему территория нуждаются в модернизации, так как комплекс был построен в 1954 году. Объект обладает большим потенциалом и через пару лет может превратиться в уникальный кластер, подчеркнули в Москомархитектуре.

Согласно проекту, «Авангард» будет включать стадион с трибунами и легкоатлетическим ядром, многофункциональный спортивный узел с воркаутом, а также различные спортивные площадки. Комплекс превратится из запущенной территории в активно развитую благоустроенную зону, считает Кузнецов.

Зимой в «Авангарде» будут заливать каток, а также проводить фестивали арт-инсталляций из льда. При этом территория, как уточняется, будет эффектно выглядеть в любой сезон за счет растений, малых архитектурных форм и ландшафтной подсветки.

10 февраля мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Торпедо» и поделился планами реконструкции одноименного стадиона. Объект, как уточнил он, сделают по современным стандартам, увеличив количество трибунного пространства.

Также, по его словам, будет создано несколько тренировочных полей. Для организации реконструкции построили специальный ФОК, куда переместили спортсменов, добавил мэр. Стадион примет первый матч в 2025 году, уточнил президент компании-инвестора «Инград» Антон Ежков.