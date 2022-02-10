Минздрав одобрил тестирование «ЭпиВакКороны-Н» с участием пожилых

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Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием добровольцев старше 60 лет. Об этом свидетельствуют данные реестра разрешений на проведение клинических исследований в четверг, 10 февраля.

— Исследование показателей безопасности, переносимости и иммуногенности при двукратном и трехкратном введении вакцины «ЭпиВакКорона-Н» с участием добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, а также исследование возможности однократного (бустерного) применения вакцины «ЭпиВакКорона-Н» после перенесенного заболевания у добровольцев в возрасте от 60 лет и старше, перенесших COVID-19 шесть и 12 месяцев назад, а также у добровольцев, вакцинированных шесть месяцев назад, — отмечается на сайте реестра.

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10 февраля вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом. Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность», так как не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.