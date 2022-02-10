Вирусолог Скулачев объяснил, от чего зависит количество антител после ковида

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Если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. На количество антител может влиять сразу несколько факторов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал вирусолог, научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.

— Эта цифра варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч BAU/мл. Иногда антитела почему-то вообще не «ловятся» при тестировании. Наши тесты распознают определенный вид антител, и, может быть, в этом все дело. У некоторых переболевших может быть близкий к нулю уровень антител — такое тоже бывает, хоть и редко, — отметил Скулачев.

Врач напомнил: чаще всего максимальное количество антител формируется, когда человек и вакцинируется, и переносит заболевание коронавирусом.

— Также это зависит от вакцинации. Если вы переболели, а потом еще и вакцинировались, обычно появляется очень много антител. Это работает и наоборот: если вы вакцинировались давно, а затем иммунитет уже ослаб или вы заболели другим штаммом вируса, происходит сильный всплеск выработки антител, — разъяснил вирусолог.

Он добавил, что количество антител — это «в какой-то мере случайность». Не во всех случаях это число является показателем защищенности от вируса.

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