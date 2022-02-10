Расписание поездов поменяется в феврале на Казанском направлении МЖД

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Расписание ряда электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) поменяется с 15 по 28 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали в четверг, 10 февраля.

— В феврале внесены корректировки в график движения пригородных поездов Казанского направления Московской железной дороги. Это связано с модернизацией системы электроснабжения станции «Москва — Пассажирская — Казанская» в рамках развития будущего МЦД-3, — говорится в сообщении.

Так, экспрессы № 7122 Москва — Раменское и № 7123 Раменское — Москва (отправлением в 13:00) выведут из расписания. При этом электрички № 6556 Москва — Ипподром (в 14:45) и № 6567 Ипподром — Москва (в 14:57) в рабочие дни будут выведены из графика на участке Быково — Ипподром.

Изменения коснутся и экспрессов № 7183 Голутвин — Москва (в 11:20) и № 7184 Москва — Голутвин (в 13:38), так как они временно не будут следовать на участке Выхино — Голутвин. Пассажирам следует отнестись к работам с пониманием, отмечается на сайте МЖД.

4 февраля сообщалось, что между станцией Подольск второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) и миграционным центром «Сахарово» начал курсировать экспресс-маршрут № 1050. Средний интервал между автобусами — 40 минут, между станцией МЦД и миграционном центром автобус совершит несколько остановок: на площади Ленина в Подольске и около кинотеатра «Родина». Стоимость поездки на экспрессе — 42 рубля.