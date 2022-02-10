Израильские ученые связали антитела от коронавируса с лишним весом
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Наличие антител от COVID-19 связано с весом человека. У людей с лишним весом антител больше. К такому выводу пришли в израильском медицинском центре «Шиба».
Исследование показало, что хотя со временем количество антител снижается как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных, показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован.
Авторы исследования пришли к выводу, что количество антител уменьшается со временем и у выздоровевших от COVID-19, и у вакцинированных.
Также результаты их исследования гласят, что страдающие от ожирения люди имеют «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту» по сравнению с пациентами с избыточным или нормальным весом, передает РИА Новости.
До этого врач Зайцев предупредил об опасных последствиях насморка при «омикроне». Он отметил, что воспаление слизистой оболочки носа, вызванное «омикроном», длится дольше обычного насморка, а в этом состоянии нарушается процесс насыщения мозга кислородом.