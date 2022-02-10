Израильские ученые связали антитела от коронавируса с лишним весом

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Наличие антител от COVID-19 связано с весом человека. У людей с лишним весом антител больше. К такому выводу пришли в израильском медицинском центре «Шиба».

Исследование показало, что хотя со временем количество антител снижается как у ранее инфицированных, так и у вакцинированных, показатели антител улучшаются у тех, кто ранее переболел, а не у тех, кто был вакцинирован.

Авторы исследования пришли к выводу, что количество антител уменьшается со временем и у выздоровевших от COVID-19, и у вакцинированных.

Также результаты их исследования гласят, что страдающие от ожирения люди имеют «более высокий и устойчивый иммунный ответ и защиту» по сравнению с пациентами с избыточным или нормальным весом, передает РИА Новости.

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До этого врач Зайцев предупредил об опасных последствиях насморка при «омикроне». Он отметил, что воспаление слизистой оболочки носа, вызванное «омикроном», длится дольше обычного насморка, а в этом состоянии нарушается процесс насыщения мозга кислородом.