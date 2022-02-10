Нобелевский лауреат Люк Монтанье умер на 90-м году жизни во Франции

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Французский вирусолог Люк Монтанье, получивший Нобелевскую премию по медицине за открытие вируса иммунодефицита человека, умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщает Le Monde в четверг, 10 февраля.

Смерть ученого, как уточняется, наступила еще 8 февраля. Информацию об этом подтвердила мэрия коммуны О-де-Сен, отмечает Le Monde.

Монтанье родился 18 августа 1932 года в городе Шабри. Он окончил колледж Шатейеро, а в 1953 году — Университет Пуатье, где получил эквивалент бакалавра в естественных науках.

Через два года он окончил Университет Парижа со степенью магистра. Затем Монтанье работал ассистентом на факультете наук в Сорбонне и преподавал на кафедре физиологии, где в 1960 году защитил диссертацию.

В 1983 году Монтанье и коллеги опубликовали работу, в которой описали новый вирус, названный ими LAV, позднее названый HIV (ВИЧ). За открытие вируса иммунодефицита человека Монтанье и его коллега в 2008 году получили Нобелевскую премию в области физиологии и медицины.

В 2000-х годах он увлекся псевдонаучной концепцией о «памяти воды». Монтанье высказал идею, что ДНК излучает низкочастотные электромагнитные волны, которые модифицирует воду, и эта вода передает генетическую информацию другим организмам.

В конце 2000-х годов Монтанье вышел на пенсию и уехал исследовать «излучение ДНК» в Китае, где ему было предоставлено соответствующее финансирование. В апреле 2020 года он заявил, что COVID-19 имеет искусственное происхождение.