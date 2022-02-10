Более двух тысяч семей переехали по реновации на северо-востоке Москвы

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Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ Карта всех событий

Более двух тысяч семей переехали в новые квартиры по программе реновации жилья на северо-востоке столицы. Об этом в четверг, 10 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— В настоящее время на северо-востоке столицы переселение жителей ведется на территории 10 районов. Под заселение передано 23 новостройки, — заявил он.

Как сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, всего на северо-востоке столицы участниками программы реновации стали 86,5 тысячи человек.

На северо-востоке Москвы сегодня проектируются и строятся объекты по программе реновации общей площадью почти 400 тысяч квадратных метров. Всего до 2023 года планируется расселить 499 домов, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Проектируется 12 объектов площадью 150,5 тысячи квадратных метров. Строительно-монтажные работы ведутся в 19 зданиях на 247 тысячах квадратных метров, — добавил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

До этого сообщалось, что жители 38 домов на востоке столицы находятся в состоянии переселения в новостройки по программе реновации жилья. Сейчас этот процесс запущен в девяти районах. Из 60 вошедших в программу домов расселены 17, еще пять демонтированы. Около 6,5 тысячи человек уже получили новые квартиры.

Также на востоке Москвы строят 29 новых домов по реновации, а их общая площадь составляет более полумиллиона квадратных метров. В состоянии проектирования находятся 48 зданий общей площадью 845 тысяч «квадратов». Еще 21 дом введен в эксплуатацию.