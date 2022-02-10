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Медведев возглавил комиссию Совбеза по миграционной политике

Иван Юминов

Политика
Медведев возглавил комиссию Совбеза по миграционной политике
Фото: er.ru

Президент России Владимир Путин создал межведомственную комиссию Совбеза по вопросам совершенствования государственной миграционной политики.

Новую структуру будет возглавлять заместитель председателя ведомства. Данный пост в настоящее время занимает Дмитрий Медведев.

Комиссия создана для выполнения задач по обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны. Еще одной целью названа координация деятельности разных органов власти и организаций при реализации государственной миграционной политики, отмечается в документе на портале правовой информации.

30 января прокурор Москвы Денис Попов заявил, что геномная регистрация всех трудовых мигрантов в городе позволит существенно изменить ситуацию с преступностью и нарушением законодательства с их стороны. Он отметил, что в настоящий момент в случае нарушения закона мигрантов выдворяют, однако после они снова возвращаются в Россию с новыми паспортами, именами и фамилиями.

По словам Попова, в минувшем году зафиксировали 800 подобных случаев. Кардинально изменить эту ситуацию сможет только геномная регистрация всех трудовых мигрантов, приезжающих в Москву, заключил он.

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