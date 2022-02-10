Неудачники по жизни: астрологи составили топ-3 самых невезучих знаков зодиака

Фото: Поцелуй на удачу, 2006 год

Всех временами подстерегают неудачи, кого-то чаще, а кого-то реже. Астрологи уверены, что некоторые люди просто обречены на бесконечную черную полосу. Они составили топ-3 самых неудачливых знаков зодиака.

Первое место в антирейтинге занимают Раки. Им всегда мешает здраво оценить ситуацию слепая вера в собственные силы. Раки всегда витают в облаках, мало обращая внимание на реальное положение дел. Выкручиваться из неприятностей они не умеют, а Вселенная не любит Раков и не предоставляет им удачных возможностей.

На втором месте расположились Козероги. Пессимистичные Козероги не верят в счастливый случай, а потому приятные неожиданности с ними и не происходят. Астрологи советуют Козерогам чаще визуализировать желаемое и настраиваться на позитивный лад. Оптимизм важен везде, и если попытаться глядеть на мир радостнее, то жизнь станет гораздо легче.

Завершают топ неудачников Рыбы. Им хорошо известно, что такое «черная полоса», ведь они с ней сталкивались не единожды. Часто у Рыб все буквально валится из рук. Не помогает им и их отношение к таким неудачам. Рожденные под этим знаком слишком любят копаться в себе и винить себя во всех бедах. Астрологи рекомендуют Рыбам перестать винить во всем себя и научиться воспринимать любые неудачи с юмором, передает Пятый канал.

До этого астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждет особенный день любви 14 февраля.