Астрологи назвали четыре знака зодиака, которых ждет особенный день любви 14 февраля

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Совсем немного осталось до наступления Дня всех влюбленных, который отмечается 14 февраля. Многие ждут возможности лишний раз насладиться объятиями и обществом любимого человека. Но астрологи уверены, что кого-то этот день сможет удивить и исполнить даже самые сокровенные желания. Они назвали четыре знака зодиака, представителей которых 14 февраля ждет нечто особенное.

Душевную гармонию в День всех влюбленных обретут Овны. Те, кто находится в стабильных отношениях, смогут уладить все возникшие разногласия, а Овны-одиночки могут ожидать приятных знакомств. Стоит также ожидать приятных сюрпризов от своей второй половинки.

Тельцы дождутся так нужных им перемен к лучшему в отношениях с любимым человеком. Если раньше казалось, что они словно встали на паузу, 14 февраля это изменится. Страсть разгорится в отношениях с новой силой, но для этого нужно будет совершить несколько серьезных шагов самим.

Положительные эмоции будут буквально переполнять Дев. Эту энергию можно будет направить в нужное русло. Например, приготовить своему партнеру романтический ужин. Это будет точно оценено по достоинству, вторая половинка с радостью поддержит вашу инициативу. А Девы, которые еще не встретили свою любовь, могут ждать внезапного приглашения на свидание.

Стрельцы должны отвлечься от работы, в которую они погрузились с головой, и уделить время своей второй половинке. Можно запланировать совместную поездку куда-нибудь за город, побыть наедине. В этот момент эмоциональный фон может быть не стабилен, возникнет желание рассказать о своих накопившихся претензиях, но делать этого не стоит, предупреждают астрологи. Стоит быть сдержаннее, тогда этот день станет для Стрельцов чудесным, передает Пятый канал.

До этого астролог составила женский гороскоп на неделю с 7 по 13 февраля.